"Обгорело лицо": Газманов пострадал в огне

Родион Газманов при готовке на гриле пострадал из-за вспыхнувшего огня.

Во время пандемии коронавируса артистам пришлось несладко. Так, концерты отменяются, а звездам приходится искать новые способы заработка. Например, сын Олега Газманова начал записывать онлайн-поздравления. Стоимость одной весточки от Родиона может доходить до десяти тысяч рублей. Однако недавно после рабочего дня с наследником артиста произошел несчастный случай.

Родион поделился с подписчиками в "Инстаграм" тем, что у него произошла производственная травма. Мужчина рассказал, что он до самого вечера записывал поздравления, а потом поехал в гости, чтобы перекусить. Родион решил выступить в качестве повара и приготовить еду на гриле. На угли накапал жир, из-за чего огонь так сильно вспыхнул, что даже затронул лицо артиста. Так, Родион разместил фото и заявил, что он лишился части волос, ресниц, бровей. "Немного, как мне кажется, обгорело лицо", – написал он.

Напомним, что Родион Газманов часто делится с фолловерами подробностями личной жизни. Например, недавно он рассказывал о своих душевных переживаниях. Оказывается, последние несколько лет были для певца непростыми. Так, он расстался с девушкой, с которой встречался около семи лет, из-за чего страдал от депрессии. Об этом он также признался в своем микроблоге.