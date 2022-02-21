"Нам нужно расстаться": жена Ширвиндта шокировала народ откровенным признанием

Анастасия Ширвиндт всполошила народ, заговорив о расставании.

Недавно супруга Михаила Ширвиндта вышла в "Инстаграм" с важным заявлением. Она выложила в сторис микроблога свою фотографию, подписав: "Прости, нам нужно расстаться". Затем она заявила, что настало время идти дальше – к легкости и свободе. Несомненно, поклонники начали предполагать, что женщина сейчас объявит о разрыве с мужем, однако Анастасия имела в виду совсем другое.

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Как оказалось, расстаться супруга телеведущего решила не с ним, а с волосами. Женщина решила преобразиться и сделать короткую стрижку. Позже она опубликовала фотографию с новой прической, подписав: "Я это сделала". Она отметила, что все светофоры горели зеленым, пока она шла в салон, подчеркнув тем самым, что сама судьба подталкивала ее на это решение.

Напомним, что жизнь 31-летней супруги Ширвиндта не была простой. Недавно женщина написала письмо в прошлое. В нем она обратилась к себе же, но еще совсем юной. Так, она отметила, что ее отец умер не для того, чтобы забрать часть любви, а для того, чтобы научить дисциплине, умению чувствовать боль других людей. Анастасия пожелала себе смелости, делать то, о чем мечтала, и любить себя.