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Шоу-бизнес
87-летний Ширвиндт после рюмки потряс членом

87-летний Ширвиндт после рюмки потряс членом

Актер и режиссер Александр Ширвиндт не утратил чувства юмора даже на излете девятого десятка. И остроумно рассказывает даже о самых бытовых, казалось бы, вещах.
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"Мама моего сына была архитектором – довольно известным, популярным и модным, – рассказал Ширвиндт друзьям во время праздничного застолья. – Она работала в Центральном научно-исследовательском институте зрелищных зданий и сооружений (здесь проектировали Останкинскую башню в Москве, театры в Липецке, Владимире, Барнауле, Алма-Ате, цирки в Сочи, Краснодаре, Курске, дома отдыха и санатории в Ессентуках, Гагре – Прим. ред.). И у них в Союзе архитекторов был Дом отдыха "Суханово" в старинном особняке Волконских".

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В этом Доме творчества, как его правильно называть, всегда с размахом встречали Новый год. День Октябрьской революции и другие "религиозные праздники", как пошутил Ширвиндт. "Но праздники были узкие, келейные, и попасть туда было очень сложно, – вспоминает актер. – Члены Союза архитекторов подавали заявки, которые потом разбирались на правлении. Причем на родственников членов тоже заполнялись анкеты".

Одну из таких заявок потрясенный Ширвиндт хранит по сей день. "Поскольку все мои родственники со стороны русских были архитекторами, то меня брали, – вспоминает актер. – В анкете это выглядело так: "Белоусова Наталья Николаевна, ведущий архитектор, член Союза архитекторов. Ширвиндт Александр Анатольевич — муж члена. Так и было написано: "Муж члена". У меня много званий, я лауреат всех театральных премий, орденов много, я полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством", но высшая моя награда, что я муж члена".

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Фото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 10 февраля 2022, 13:30 Источник: youtube.com ✓ Надежный источник
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