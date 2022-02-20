"Отказываюсь продолжать": оскандалившийся Киркоров выдвинул условие на шоу "Маска"

Артист славится своим непростым характером, на этот раз он его продемонстрировал на шоу "Маска".

Шоу "Маска" не обходится без присутствия Филиппа Киркорова. Певец очень любит эту передачу и нередко приходит на съемки в сопровождении своих отпрысков. Однако недавно он устроил скандал, несмотря даже на то, что рядом была его дочь.

Артист любит пощеголять в брендовой одежде. Так, для второго выпуска передачи Филипп Бедросович облачился в красный костюм от люксового бренда. Дополнил он его стильной кепкой и ультрамодными черными очками. Внешний вид Киркорова сразу же привлек к себе певицу Валерию. "Какие купидоны!", – восхитилась она. Стоит отметить, что коллеги по цеху заранее обговорили свои наряды, чтобы выглядеть гармонично.

Однако вскоре певец понял, что допустил оплошность. Оказалось, что из-за очков и особенностей освещения король эстрады не видел происходящего на сцене. Поэтому Валерия пожертвовала приятелю свой аксессуар, который также отлично подошел к образу звезды.

Во время перерыва Киркоров смог обсудить происходящее со своей дочкой. Алла-Виктория восхитилась увиденным шоу, однако отметила, что пока что не встретила любимого исполнителя. Позже члены жюри проголодались и решили перекусить. Однако сотрудники не сразу принесли кушанье Киркорову и его детям. Тогда певец взорвался. Так, он поставил условие: либо ему приносят еду, либо он больше сниматься не будет. "Я отказываюсь продолжать программу", – выпалил Филипп.