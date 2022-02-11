"И вы туда же": Оголившую ягодицы самовлюбленную Седокову жестко приложили

39-летняя артистка гордится своей прекрасной формой, поэтому в ее профиле в "Инстаграме" то и дело появляются фото провокационного содержания. Анна с удовольствием публикует снимки в белье или даже без него. Подписчики реагируют на это неоднозначно, но всегда крайне бурно.
На этот раз Седокова шокировала откровенным видео со своими оголенными ягодицами. На нем она в стрингах двигается под музыку, демонстрируя формы. Под постом Анна написала , что крайне любит себя и гордится своим телом.
Реакция подписчиков не заставила себя ждать. Многие решили, что это уже перебор, жестко приложив артистку за излишнюю откровенность и самолюбование. "Мне бы такую уверенность", "Да, нравы нынче девственные…", "Похоже на эскорт", "Голым задом зарабатывает", "На что родился, на то и сгодился!", "Давно мы твою жопу не видели", "Что за мода везде свою жопу в экран совать? Теперь и вы туда же", "Можно видео и на унитазе выложить... куда мир катится?", "Надоели эти задницы", – возмутились в Сети.
Ранее Анна Седокова возмутила россиян роскошью. Вместе с супругом артистка отправилась навестить свою дочь, которая живет в Америке. На время пребывания пара сняла роскошный особняк, который Седокова показала в своем блоге, заставив недоброжелателей оставлять гневные комментарии.