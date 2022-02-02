Раскрыты имена участников нового сезона шоу "Звезды в Африке": Будет жарко

Второй сезон шоу на "ТНТ" скоро выйдет в эфир.

Канал "ТНТ" во всю готовится к старту нового сезона передачи "Звезды в Африке". По этому случаю ведущие шоу Ольга Бузова и Михаил Галустян уже находятся в провинции Лимпопо. По сюжету участники проекта должны преодолевать препятствия и сражаться за денежный приз. Так, победитель получит пять миллионов рублей.

Наконец-то раскрыты карты: стали известны имена участников второго сезона. В Африку поедут светская львица Алена Водонаева и популярные блогерши Валя Карнавал и Карина Кросс. Девушек ждут непростые испытания, ведь это шоу славится своими трудными заданиями. Например, героям приходится искать предметы в емкостях, наполненных насекомыми.

Напомним, что в первом сезоне победил Вячеслав Малафеев. За главный приз он сражался с Юлией Гаврилиной. Однако девушка не смогла выдержать испытание на выносливость. Поклонники блогерши тогда были возмущены, поскольку посчитали, что молоденькая девушка физически не могла составить конкуренцию спортсмену.

Кстати, одним из наиболее ярких участников прошлого сезона стал Стас Ярушин. Актера не раз критиковали за его скандальное поведение. Так, один раз он довел до слез Юлию Гаврилину, а в другой – устроил погром в комнате. Сам же артист позже признался, что его поведение было обусловлено рамками проекта.