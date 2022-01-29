"Мы наблюдаем брачные игры": оголившуюся Бузову увидели с мужиком с Африке

Ольга Бузова объявилась в Африке и не одна, а с мужчиной.

Ольга Бузова еще недавно отмечала день рождения в городе Сочи в кругу близких друзей. Но отдыхать долго звезда себе не позволяет, поэтому она вновь с головой ушла в работу. Однако, как оказалось, работа эта отнюдь не неприятная. Так, телеведущая укатила в Африку, чтобы снимать новый сезон шоу на канале "ТНТ" "Звезды в Африке". Об этом она сообщила в своем "Инстаграм", выложив солнечное видео.

На ролике Ольга Бузова и ее коллега Михаил Галустян, оголившись, танцуют возле бассейна на фоне африканских пейзажей. Видно, что звезды весело проводят время вместе, поскольку они буквально заливаются смехом. В какой-то момент экс-ведущая "Дома-2" в шутку обращается к звезде Comedy Club, спрашивая: "Вы кто?". За это Галустян так же в шутку решил скинуть Бузову в бассейн, но у него не получилось. В итоге коллеги решили прыгнуть вместе, держась за руки. "Let's come to Africa", – в экстазе прокричала Ольга.

Поклонники звезды с радостью восприняли новое видео и принялись во всю его комментировать. "Круто", "Живые эмоции и бесконечный позитив", "Зарядили настроением с утра", "Крутяк!!! На легке, позитивно, просто и классно! Берите от жизни все самое лучшее", "Прикольные такие", "Ух! Настроение подняли".

Однако нашлись и те, кто раскритиковал танец телеведущих. "Грация на нуле", "Бузова уже как Волочкова себя ведет", Целлюлит везде, дряблость", "Мы наблюдаем брачные игры самки и самца в дикой Африке", – написали недоброжелатели.