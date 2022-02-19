"Состояние ужасное": бывшую жену Аршавина затравили

Экс-супруга футболиста борется с тяжелым аутоиммунным заболеванием, из-за которого у нее начался некроз тканей на лице, ее нос буквально проваливается внутрь. Буквально гниющая заживо женщина не раз рассказывала о своем тяжелом состоянии и проблемах, с которыми сталкивается.
Помимо серьезных проблем со здоровьем, Алиса страдает от плохих отношений с родственниками. Она призналась, что в последнее время мать и сын буквально затравили ее. Кстати, досталось и дочке от Аршавина, которую тоже зовут Алиса. У девочки не выдержали нервы, потому что неугомонная родня ее преследует. "Алису довели до психоза, ее состояние ужасное, ребенок не спал ночами", – поделилась встревоженная мать.
Казьмина признается, что очень устала от всех испытаний, которые подкидывает ей жизнь. Она просто хочет, чтобы ее и детей оставили в покое. Она заверила, что имеет все необходимое для воспитания детей, поэтому мечтает о спокойствии и свободе.
Ранее поклонники потеряли Алису Казьмину, она перестала выходить на связь после информации о предстоящей операции. Ситуация с лицом женщины очень сложная, хирурги говорят, что операция может быть бессмысленной или даже усугубить состояние, заболевание крайне быстро разрушает красоту Алисы.