"Операция может быть бессмысленной": хирург предупредил гниющую Аршавину об опасности

Несмотря на тяжелые проблемы со здоровьем, Алиса Аршавина не намерена сдаваться. Сейчас лишившаяся носа бывшая жена футболиста готовится к операции. Об этом девушка рассказала подписчикам своего инстаграм-аккаунта, однако никаких подробностей не раскрыла.
Аршавина мечтает о новом носе, однако шансов вернуть себе красоту у экс-супруги спортсмена практически нет. Ситуацию усугубляет аутоиммунное заболевание. Из-за него новая часть лица может просто не прижиться. На это обратил внимание пластический хирург Павел Пиманчев. "Операция может быть бессмысленной и опасной", – считает он.
По словам специалиста, сделать новый нос технически возможно. Хирург рассказал, что необходимо лишь сделать L-образную конструкцию из реберного хряща, установить ее и сформировать эту часть лица. Пиманчев выразил готовность проконсультировать Аршавину.
Напомним, к истории Алисы Аршавиной не осталось равнодушной Алана Мамаева – бывшая жена футболиста Павла Мамаева. Женщина посоветовала экс-супруге Андрея Аршавина выход из ситуации. Брюнетка упомянула специалиста, который может помочь.
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