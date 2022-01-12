Звезды Голливуда Умер Зеленский Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Жена рассказала о наглой выходке доживающего Мартиросяна
Достойная преемница: роскошные бриллианты Зыкиной достались Кравец
"Его карма": жена купившего любовнице квартиру Гальцева прокомментировала его измены
Как живет сбежавший к любовнице гражданский муж Долиной
партнеры
Среда
12 января
Лента новостей
14:24
Назван размер официальной зарплаты Зеленского
14:21
Россияне потеряли тяжелобольную Аршавину
14:18
Житель Таганрога погиб при падении лифта
14:12
"Это было чудом": Малышева вытащила умирающую мать с того света
14:07
Шатающийся Малахов предстал перед камерой после слухов о тяжелой болезни
13:48
Малахов, клиника, два метра под землей: в упавшую в грязь Бузову плюнули
13:40
"Многим жрать нечего": Жена Петросяна окрысилась на богачку
13:39
Аверина и его героя ждут большие перемены: создатели раскрыли секрет продолжения "Склифосовского"
13:37
Путин предложил проиндексировать пенсии выше инфляции
13:32
Молодящийся 45-летний Жуков раскрыл свою главную цель
13:26
В Домодедове клиентка напала с ножом на косметолога
13:20
Монеточку оправдали: Оскандалившийся Костюшкин остался с носом
13:14
Путин об эпидобстановке: Мы находимся в очень сложной ситуации сегодня
13:09
Садальский раскрыл детали состояния раздутого Малахова: Страдает, не спит
13:02
Бледанс, Меладзе и другие звезды, которые растят особенных детей
12:44
Битва за наследство: кому достанутся квартиры и долги Михаила Зеленского
12:43
Кровавая трагедия: Бывший муж Бородиной разбился на мотоцикле
12:42
"Не является нормой": 14-летней дочери избитого Панина вынесли суровый приговор
12:42
Пакет с лекарствами и часть ремня под телом: обнародованы детали кончины актера "Глухаря"
12:42
Побледневшая Толкалина вызвала переполох
12:30
"Скоро вернусь": сраженная инсультом Проклова надеется на лучшее
12:15
Полтора миллиона рублей и куча бумаг: отправка гроба с Зеленским на родину оказалась проблемой
12:15
Губерниева прибило смертью: Боже мой
12:08
Звезда сериалов и победитель "Ледникового периода" впервые стал отцом
11:51
Всплыли кадры воссоединения Муцениеце и Прилучного: Карпович проиграла
11:50
Более 17 тысяч человек заразились COVID-19 в России за сутки
11:49
"Как рано-то": Симоньян ошеломлена преждевременным уходом Зеленского
11:45
"Просто ужасно": Почерневший от горя Соловьев разбит смертью Зеленского
11:40
Волочкова в микро-трусах показала лишнего
11:29
"Невообразимое, местами непотребное": мечущаяся между мужиками Банщикова из "Ищейки" взбесила народ
11:23
Таможня не дает добро: Мамаева с любовницей задержали в аэропорту
11:22
Развлекался на концертах и дружил с сиделками: как мечтавший о монастыре Куравлев жил в доме престарелых
11:18
В Воскресенске вооруженный мужчина напал на интим-магазин
11:17
"Экономит тупо": взмолившуюся о помощи Алферову поймали
11:03
Торг уместен: как добиться скидки при покупке квартиры
10:54
Пресняков сбежал из страны после мордобоя с Паниным
10:41
Тяжелобольному Куравлеву потребовался священник: Злые силы и дух отвергнутой
10:26
Легкое атрофировалось: певица МакSим нуждается в пересадке
10:19
При пожаре в Новой Москве погибли 3 человека
10:16
"Жуткие вести": Борисов потрясен внезапной кончиной Зеленского
10:10
За что россияне обожают Цымбалюк-Романовскую
10:03
20 лет брака, изумительный секс и любовь с первого взгляда: что известно о любовнике Волочковой
09:44
Появление сморщенной Долиной вызвало оторопь: Без макияжа и прикрас
09:39
Раскрасневшийся Гордон предстал с фигуристой красоткой: Будьте вместе
09:37
"Бойся": самоуверенная Собчак пригрозила сыну Рудковской
09:09
Бывший депутат Рады Черновол рассказал об обиде Меркель на Зеленского
08:52
Свела в могилу: молодую вдову обвинили в скоропостижной смерти 46-летнего Зеленского
08:49
Скоропостижная смерть Зеленского раздавила Виторгана
08:49
В 2021 году мировые цены на продукты выросли почти на треть
08:47
Раздувшийся Малахов покинул Россию
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Кто управляет Марией Шукшиной: Щербаков предупредил об опасности
"С косметикой лучше": Макеева показала себя без фильтров и фотошопа
Валерия потерпела оглушительный провал: Не дано
Мать припахала убирать объедки в ресторане, а отец вычеркнул из жизни: как живет особенный сын Нетребко
"То, что позволено королю, не позволено всем остальным": Россиян жестко опустили из-за Киркорова
"Вся перетянутая": 38-летнюю Алсу рассекретила подруга
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Россияне потеряли тяжелобольную Аршавину

Россияне потеряли тяжелобольную Аршавину

За судьбой Алисы Казьминой наблюдают миллионы людей. После развода с Андреем Аравшиным она стала еще более популярной в Сети.
прочитано 119 раз

Все дело в том, что женщина практически сразу развязала войну с бывшим возлюбленным. Сперва она боролась за детей, потом за алименты, а позднее мать футболиста решила выселить ее из дома, в котором она привыкла жить вместе с наследниками. Суды, казалось, длились бесконечно.

ПО ТЕМЕ

"Операция может быть бессмысленной": хирург предупредил гниющую Аршавину об опасности

Гниющая заживо Аршавина о состоянии: Готовят к операции

Однако более всего поклонники переживали и продолжают переживать за состояние здоровья бывшей возлюбленной Андрея Аршавина. Все помнили ее как роскошную брюнетку, покорившую сердца тысяч мужчин после первых выходов со спортсменом. Теперь она изменилась.

Врачи поставили Алисе Казьминой неутешительный диагноз – аутоиммунный некроз. Помимо болей и плохого самочувствия у женщины практически исчез нос. Долгое время она закрывала лицо руками и не появлялась на публике. Позднее Андрей Малахов все-таки уговорил ее принять участие в его программе и сам лично раскритиковал поведение футболиста.

Теперь публика крайне обеспокоена. Все дело в том, что бывшая избранница Андрея Аршавина перестала выходить на связь. С октября прошлого года в ее личном блоге не появилось ни одного поста. Она не публикует "истории" и не отвечает подписчикам в комментариях. Поклонники забили тревогу. Они переживают из-за болезни Алисы и просят ее ответить.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Кадр youtube.com
Автор: 12 января 2022, 14:21 Источник: "Экспресс газета" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Сексуальные фото предполагаемой любовницы Андрея Аршавина

комментарии

Ответить:

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Какая гадина!": 75-летняя Неелова шокирована неожиданными откровениями Ярмольника

Актер поразил коллегу
Шоу-бизнес

Обнародовано редкое фото детей Мироновой: Легенду копировали

Публика ахнула
Шоу-бизнес

"А куда все делось?": потерявшая пышную грудь молодая жена Цекало разочаровала народ

Женщину узнали не сразу
Шоу-бизнес

Раскрыт страшный диагноз госпитализированной Тарасовой: Жаловалась на головные боли

Тренер сама вызвала скорую

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 10 по 16 января 2022 года
Гороскоп на неделю с 3 по 9 января 2022 года
Гороскоп на январь 2022 года
Гороскоп на неделю с 27 декабря по 2 января

Здоровье

Путин об эпидобстановке: Мы находимся в очень сложной ситуации сегодня
Более 17 тысяч человек заразились COVID-19 в России за сутки
В России выявили доморощенный "омикрон"
За сутки в России ковидом заболело 17,5 тысяч человек

Спорт

Голый и влажный: Уткин не сдержался при виде мужика в стрингах
Появились первые фото изувеченной Волосожар на костылях: Швы наложили
Скончался двукратный олимпийский чемпион по биатлону Анатолий Алябьев
"Это было очень страшно": Медведева рассказала об атаках маньяка

Регионы

Житель Таганрога погиб при падении лифта
В Домодедове клиентка напала с ножом на косметолога
В Воскресенске вооруженный мужчина напал на интим-магазин
В Петербурге в результате столкновения грузовика и трамвая погиб человек
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+