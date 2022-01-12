Россияне потеряли тяжелобольную Аршавину

За судьбой Алисы Казьминой наблюдают миллионы людей. После развода с Андреем Аравшиным она стала еще более популярной в Сети.

Все дело в том, что женщина практически сразу развязала войну с бывшим возлюбленным. Сперва она боролась за детей, потом за алименты, а позднее мать футболиста решила выселить ее из дома, в котором она привыкла жить вместе с наследниками. Суды, казалось, длились бесконечно.

Однако более всего поклонники переживали и продолжают переживать за состояние здоровья бывшей возлюбленной Андрея Аршавина. Все помнили ее как роскошную брюнетку, покорившую сердца тысяч мужчин после первых выходов со спортсменом. Теперь она изменилась.

Врачи поставили Алисе Казьминой неутешительный диагноз – аутоиммунный некроз. Помимо болей и плохого самочувствия у женщины практически исчез нос. Долгое время она закрывала лицо руками и не появлялась на публике. Позднее Андрей Малахов все-таки уговорил ее принять участие в его программе и сам лично раскритиковал поведение футболиста.

Теперь публика крайне обеспокоена. Все дело в том, что бывшая избранница Андрея Аршавина перестала выходить на связь. С октября прошлого года в ее личном блоге не появилось ни одного поста. Она не публикует "истории" и не отвечает подписчикам в комментариях. Поклонники забили тревогу. Они переживают из-за болезни Алисы и просят ее ответить.