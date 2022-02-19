Запевшая частушки Пересильд рассказала о провале: Ошибок было много

Юлия Пересильд поделилась с подписчиками важной и личной информацией.

Артистка сейчас находится на пике своей популярности, поэтому подписчики ее блога часто спрашивают о секретах и тонкостях актерской профессии. Будущие студенты театральных завалили Юлию вопросами о том, как проходило ее поступление, что она читала, как готовилась. Пересильд не смогла пройти мимо такой важной темы и опубликовала пост об учебе в театральных вузах.

Юлия не только дала несколько советов о внешнем виде и подготовке произведений, но и рассказала о своем провале. Оказалось, "толстая деревенская девочка с косой ниже попы", как назвала себя сама артистка, не поступила в институт с первого раза. Она неудачно подобрала стихотворение и надела неудачное платье.

"Я , например, когда поступала в 1-й раз и не поступила, в свои 16 лет читала Бунина "Холодная осень" и обижалась , почему все смеются, когда эта толстая деревенская девочка с косой ниже попы читает: "и вот прошло с тех пор целых 30 лет". Конечно, вот так в 1 посте всего не расскажешь. Ошибок было много (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала Пересильд.

Серьезный полезный пост артистка сопроводила забавным видео, в котором поет частушки сочинения своего друга. Подписчики высоко оценили советы Юлии и ее голос. "Супер, какой красивый голос", "Великолепно!", "Потрясающе!", "Спасибо за такой искренний пост", "Бальзам на душу! Как раз поступаю", "Юленька, как ты легка и прекрасна!", "Я думаю, очень многие будут благодарны тебе за эти советы! Ты просто Прелесть!", "Очень содержательно, спасибо за неравнодушие и информационную поддержку будущим абитуриентам", "В Юльку точно инопланетянин вселился на орбите", - написали комментаторы.