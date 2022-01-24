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Шоу-бизнес
"Ничего себе": Пересильд показала свою дыру на камеру

"Ничего себе": Пересильд показала свою дыру на камеру

Звезда фильма "Вызов" показала зимние забавы.
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Актриса Юлия Пересильд решила развлечься и поиграть с детьми. Так, они вырыли снежную нору. Об этом артистка рассказала в своем "Инстаграм". "Туннель вырыт, мы это сделали", – говорит женщина на камеру. Стоит отметить, что дыра получилась знатная. Кажется, что она несколько метров в длину. Так, Юлия, пролезая по туннелю, заметно запыхалась. А когда актриса преодолела все препятствия, она легла, закрыв глаза от усталости.

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 Юлия Сергеевна Пересильд

Юлия Сергеевна Пересильд Актриса

Фанаты с восторгом отнеслись к новой публикации звезды. "Ох, как классно, сколько снега", "Ничего себе", "О-о!!! Круто, прямо как в детстве", "Потайной лаз. Или как попасть из пункта А в пункт Б", "Как на космическом корабле", "Круто! У вас там можно снежную башню построить", "И я хочу в нору", "Как в нашем добром советском детстве", "Какие же вы классные, обожаю смотреть на вашу семью!", "Вот затейницы!", – написали поклонники.

Однако не все разделили радость актрисы. Некоторые подписчики отметили, что Юлия занимается весьма опасным занятием. Так, фолловеры испугались, что снежная конструкция может обрушиться. "Очень опасно, может обрушиться, это плохая забава", "Ни в коем случае этого делать нельзя, может обвалиться. Много таких случаев, спасти не успевают", "Опасные игры, у нас на Урале так ребенок погиб. Не смог выбраться после обрушения снега", – написали в комментариях.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Юлия Пересильд. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 24 января 2022, 02:12 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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