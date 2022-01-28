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Шоу-бизнес
Тодоренко заговорила о религиозных обрядах над детьми: Забеременела не просто так

Тодоренко заговорила о религиозных обрядах над детьми: Забеременела не просто так

Сейчас Регина Тодоренко отдыхает. Однако даже во время отпуска она не забывает о личном блоге и подписчиках, которые постоянно ждут новых фото и видео.
прочитано 213 раз

Некоторое время назад в Сети вдруг заговорили о том, что ведущая якобы может снова быть в интересном положении. При этом еще до рождения сына она часто говорила о том, что хочет большую семью. Однако маленькому мальчику уже три года, но ни о каком пополнении знаменитость не говорит.

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Регина Тодоренко часто рассказывает об отношениях, браке и том, как изменилась ее жизнь с Владом Топаловым после появления малыша. Многие любят артистку за то, что она крайне откровенна и готова говорить даже о тех событиях, за которые ее могут осудить. При этом появившиеся слухи о беременности она никак не комментирует, чем настораживает своих поклонников.

На этот раз ведущая выложила фото, на котором уютно расположилась на роскошном гамаке. Верхняя часть тела знаменитости почти не видна за ногами, что только еще больше взбудоражило воображение публики. Регина сообщила, что подготовила для поклонников историю про цивилизацию Майя, а также о религиозных обрядах над детьми. Она отметила, что весь контент выложит в своем личном блоге.

Публика бурно отреагировала на информацию. После слов об обряде многие посмеялись, что Регина Тодоренко якобы "забеременела не просто так". Некоторые указали, что артистка якобы прячет округлившийся живот от любопытных глаз, другие же поддержали ее в этом.

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Фото: Lev Ilyin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 28 января 2022, 10:31 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Собчак, Тодоренко и другие российские звезды, лишившиеся денег и работы из-за скандала

комментарии

Ответить:

Гость951981
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Конечно, не просто так... Её выипли.
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