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Шоу-бизнес
"Готов целовать": Видок полуголой Максаковой развязал язык Садальскому

"Готов целовать": Видок полуголой Максаковой развязал язык Садальскому

Слухи о романе Станислава Садальского и Людмилы Максаковой, которые много лет дружат, ходят давно.
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О том, было ли что-то между актерами, неизвестно, они оба хранят молчание. При этом недавняя публикация Садальского натолкнула поклонников на мысли, что артист действительно неровно дышит к своей коллеге по творческому цеху.

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 Станислав Юрьевич Садальский

Станислав Юрьевич Садальский актер

 Людмила Васильевна Максакова

Людмила Васильевна Максакова актриса

На своей странице в "Инстаграме" Станислав разместил совместную фотографию с Максаковой, которая была сделана очень много лет назад: на ней старые друзья стоят в обнимку на пляже, оба облачившись в купальники. А следом Садальский опубликовал еще один снимок: на нем уже не молодая актриса состоит на пляже в раздельном купальнике, который, конечно, не скрывает ее фигуру. Судя по всему, от вида актрисы в бикини у звезды российского кино развязался язык: он сопроводил фотографии весьма неоднозначной подписью, процитировав лирика Владимира Маркина. Строки стихотворения завершает фраза: "Я готов целовать песок, по которому ты ходила".

Новый пост вызвал у поклонников бурю эмоций. Одни принялись расхваливать фигуру Максаковой, заметив, что для своего возраста она выглядит прекрасно. А другие заподозрили Садальского в том, что он все же не ровно дышит к своей коллеге по творческому цеху.

"Вы ее любите?", – задала вопрос Станиславу одна из подписчиц и не получила ответа.

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Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
16 февраля 2022, 15:20 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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Как менялся Стас Садальский

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