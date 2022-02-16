Как Пугачева: скандалист Моргенштерн озвучил свои баснословные доходы

"Сейчас, в основном, выступаем на корпоративах. Ценник начинается от 100 тысяч долларов. Депутатам скидка", — иронично отметил 23-летний рэпер. Стоит заметить, что примерно столько же получает за выступление Алла Пугачева.
100 тысяч долларов по сегодняшнему курсу Центробанка – это 7 миллионов 617 тысяч рублей. При этом получает такие деньги артист, который не имеет образования. Он учился в педагогическом университете, но был исключен за то, что во время практики в школе предложил ученице заняться сексом в туалете и записал это на видео. Потом он поступил в авиационный технический университет по специальности информатика, но вскоре был отчислен и работал курьером, мойщиком автомобилей.
В ближайших планах у Алишера гастроли в Старом свете "Я со своей командой готовлюсь к Евротуру. Уже известно, что выступим в Лондоне и Праге", – рассказал артист в интервью генеральному продюсеру "Нового Радио" Роману Емельянову.
В Россию Моргенштерн возвращаться пока не планирует. Он не исключает, что от имущества на родине придется избавиться.
Напомним, уехать на ПМЖ в Объединенные Арабские Эмираты Алишер решил после слов председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина о возможной торговле музыканта наркотиками. К тому же эксперты Московского исследовательского центра нашли в текстах Моргенштерна призыв к употреблению запрещенных веществ. В заключении говорилось, что клипы рэпера формируют у зрителей "позитивное эмоционально-смысловое отношение к наркотикам и их употреблению".
Полную версию интервью с Моргенштерном "Новое Радио" опубликует 16 февраля.