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Шоу-бизнес
Как Пугачева: скандалист Моргенштерн озвучил свои баснословные доходы

Как Пугачева: скандалист Моргенштерн озвучил свои баснословные доходы

Известный скандальными выходками рэпер Моргенштерн после вынужденного переезда в Дубай не прекратил концертную деятельность. По словам исполнителя, он сохраняет за собой статус одной из самых высокооплачиваемых звезд российского шоу-бизнеса. И гордится этим!
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"Сейчас, в основном, выступаем на корпоративах. Ценник начинается от 100 тысяч долларов. Депутатам скидка", — иронично отметил 23-летний рэпер. Стоит заметить, что примерно столько же получает за выступление Алла Пугачева.

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 Алишер Тагирович Моргенштерн

Алишер Тагирович Моргенштерн рэпер, музыкант

100 тысяч долларов по сегодняшнему курсу Центробанка – это 7 миллионов 617 тысяч рублей. При этом получает такие деньги артист, который не имеет образования. Он учился в педагогическом университете, но был исключен за то, что во время практики в школе предложил ученице заняться сексом в туалете и записал это на видео. Потом он поступил в авиационный технический университет по специальности информатика, но вскоре был отчислен и работал курьером, мойщиком автомобилей.

В ближайших планах у Алишера гастроли в Старом свете "Я со своей командой готовлюсь к Евротуру. Уже известно, что выступим в Лондоне и Праге", – рассказал артист в интервью генеральному продюсеру "Нового Радио" Роману Емельянову.

В Россию Моргенштерн возвращаться пока не планирует. Он не исключает, что от имущества на родине придется избавиться.

Напомним, уехать на ПМЖ в Объединенные Арабские Эмираты Алишер решил после слов председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина о возможной торговле музыканта наркотиками. К тому же эксперты Московского исследовательского центра нашли в текстах Моргенштерна призыв к употреблению запрещенных веществ. В заключении говорилось, что клипы рэпера формируют у зрителей "позитивное эмоционально-смысловое отношение к наркотикам и их употреблению".

Полную версию интервью с Моргенштерном "Новое Радио" опубликует 16 февраля.

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Фото: Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 16 февраля 2022, 12:34
ФОТОРЕПОРТАЖ

Обнародованы снимки голого Моргенштерна после скандальной выходки в отеле

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