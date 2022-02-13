Сбежавший из страны Пресняков сменил профессию

Владимир Пресняков отдохнул с семьей на Мальдивах.

Артист в компании Натальи Подольской и маленьких сыновей сбежал в жаркую страну. Там семья прекрасно проводила время, о чем Подольская регулярно рассказывала в своем блоге. Артисты уже вернулись на родину и даже пережили акклиматизацию, но впечатления от отдыха не отпускают до сих пор.

Оказалось, в поездке знаменитый музыкант попробовал себя в нескольких профессиях. Он был и аниматором, и воспитателем, и капитаном корабля, и фотографом. Особенно супруге понравилась его последнее амплуа, ведь фото, сделанные Владимиром, производили настоящий фурор в ее блоге. "Мой драгоценный фотограф сделал много фоточек с пристрастием. Ну молодец же?", - похвасталась Подольская.

Дети тоже остались в восторге от поездки. Как рассказали звездные родители, больше всего наследникам запомнилась поездка на яхте и встреча с дельфинами. Морские обитатели выпрыгивали из воды прямо рядом с судном звездного семейство, что восхитило детей. "Мы рассказали, что это к счастью", – поделились артисты.

Наталья Подольская публиковала множество обнаженных фотографий с отдыха, что, как водится. Вызвало неоднозначную реакцию. Пока поклонники восхищались телом артистки, недоброжелатели искали изъяны.