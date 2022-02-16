"Стирает грань между мужским и женским": по любителю экспериментов Киркорову жестко прошлись

Филипп Киркоров умеет удивлять не только своими хитами, но и нарядами, в которых он появляется на мероприятиях, премиях, шоу и концертах. Так, например, на программу "Маска" звезда выбрала необычный костюм.
Король поп-музыки надел легкую вязаную кофту и светлые джинсы с подвесками и кеды со стразами, а украсил образ беретом, бусами, очками и кольцами. Некоторые поклонники решили, что знаменитость выглядит слишком женственно.
"Филипп Киркоров уже давно завоевал звание "фэшн-звезды отечественной эстрады". Каждый его выход – это ажиотаж. Никогда не знаешь ,чем он удивит на этот раз. Но одно мы знаем наверняка, это будет нечто люксовое, яркое, вызывающее и этого будет много. Кстати, Филипп не застревает в какой-то одной стилистике и постоянно экспериментирует с выходными нарядами", – дала комментарий корреспонденту "Дни.ру" Анастасия Стар.
Стилист, как и некоторые подписчики, не совсем понял задумку артиста. Эксперт раскритиковал внешность Филиппа Киркорова, но признался, что выбор брюнета вызывает эмоции.
"Как, например, в этом образе акцентной деталью являются бусины и подвески. Для меня, как для женщины, такой выбор кажется очень странным (хотя чего удивляться, Киркоров был одним из первых в России, кто стал стирать грань между мужским и женским), но как стилист я нахожу это решение весьма неординарным, эпатирующим и привлекающим внимание", – прошлась по исполнителю Анастасия.