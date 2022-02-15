Вскрылась правда о состоянии дочери Конкина перед смертью

София Конкина утонула в бассейне одного из столичных фитнес-клубов в сентябре 2020 года. Обвинение по этому громкому делу предъявили совладелице и управляющей заведения Анне Андриановой. При этом сама предпринимательница с обвинением не согласна. В ходе судебного заседания женщина заявила, что Конкина пошла в воду после того, как выпила бутылку вина в раздевалке – об этом якобы свидетельствуют записи с камер видеонаблюдения.
Адвокат Андриановой Виктория Шошина подтвердила версию об употреблении алкоголя Софии Конкиной, опираясь на результаты медэкспертизы. В комментарии телеканалу "360" Шошина рассказала, что сразу после того, как наследница актера была госпитализирована, в ее крови и моче было обнаружено по 2,96 грамма этанола на литр. Эти цифры говорят правду о состоянии пострадавшей на момент трагедии и свидетельствуют о том, что женщина выпила почти две бутылки вина перед тем, как пойти в бассейн.
Шошина также добавила, что сторона Конкиной называет гораздо меньшие цифры – 0,5 грамма этанола. Правозащитница пояснила, что такая цифра действительно значится в экспертизе, но этот показатель характеризует состояние Конкиной уже после 27 часов пребывания в больнице.
"Когда показывают эти данные, это данные трупа," – сделала вывод Шошина о состоянии Конкиной.
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