"Я называю ее Софией": измученный горем Конкин путает внучку с покойной дочерью

70-летний Владимир Конкин по сей день не может прийти в себя после трагедии. Смерть наследницы выбила звезду театра и кино из колеи настолько, что актер стал забываться.

Дочери артиста не стало в сентябре 2020 года. София утонула в бассейне фитнес-комплекса. У нее осталась наследница, которую теперь воспитывают дальние родственники.

11-летняя Калиса тяжело переживает кончину родительницы. Девочка живет в Санкт-Петербурге. Близкие делают все, чтобы ребенку было хорошо. Не забывает о внучке и Владимир Конкин. Актер признался, что видится с ней в Северной столице.

В программе "Пусть говорят" Первого канала артист рассказал, что встречался с внучкой в начале февраля. По словам знаменитости, он пытается переориентировать девочку. Также Владимир Конкин сообщил, что в последнее время стал путать внучку с погибшей дочерью.

Он даже называет ребенка именем покойной наследницы, осознавая, что так нельзя. Однако ничего не может с собой поделать. "Я называю ее Софией", – отметил актер. Он добавил, что после этого просит у Калисы прощения. Внучка не обижается, поскольку понимает, как тяжело ее дедушке. По словам Владимира Конкина, девочка очень похожа на свою мать. Напомним, ранее стало известно о жутком состоянии раздавленного смертью дочери Владимира Конкина.