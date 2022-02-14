"Человек был жив": в деле о гибели дочери Конкина наметился новый поворот

Преждевременная и такая нелепая смерть молодой женщины не дает покоя не только ее родным, но и многочисленным поклонникам Владимира Конкина. На днях в студии программы "Пусть говорят" на Первом канале вновь обсуждали трагедию. Впервые о событиях того рокового для Софии дня высказались новые свидетели. В ходе обсуждения стало ясно, что в деле наметился новый поворот.
На данный момент обвиняемой в гибели Софии Конкиной считается хозяйка спортивно-оздоровительного клуба Анна Адрианова. Сама предпринимательница своей вины в случившемся не признает. Администрация настаивает на том, что женщина пришла в клуб в нетрезвом состоянии, и даже пытается обвинить самого Владимира Конкина, который был в плохих отношениях с дочерью и не уследил за наследницей.
В студии появился жених Софии Конкиной – Михаил Серов, который прежде, якобы, дал показания о том, что его невеста пила с 15 лет. Теперь мужчина заявил, что это наглая ложь. Серов был первым, кто говорил с врачом после трагедии. Ему объяснили, что женщина слишком долго пробыла в воде. Когда ее вытащили, сердце запустили, но мозг уже умер.
Впервые высказался о произошедшем и администратор центра Альберт Фак. Он подчеркнул: когда Конкину передали медикам, она была функциональна, но врачи отказались от реанимации.
"Получается, что человек был жив," – заключил администратор.
В любом случае сотрудники центра уверены, что никакой халатности руководства в этом деле нет, просто произошел несчастный случай.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что похоронивший дочь Владимир Конкин хочет содрать многомиллионную компенсацию.