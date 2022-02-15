Убитая ковидом Кириенко пребывала в страшной депрессии: Хотела отойти от мира

15 февраля в Москве проводили в последний путь легендарную актрису. Народная артистка РСФСР Зинаида Кириенко добилась невероятных высот в карьере, но мало кто знает, что испытала звезда "Тихого дона" и "Судьбы человека" вдали от камер. О переломном моменте в жизни легенды заявил ее близкий товарищ Николай Бурляев.
Мужчина поведал, что за несколько лет перед смертью знаменитость пребывала в страшной депрессии. Она утратила всякую радость и желала уйти в тень, так как скончался ее любимый супруг Валерий Тарасевский. Их брак длился более 40 лет, поэтому муж значил для звезды очень многое. Потеря избранника стала для женщины нестерпимым ударом.
Николай Бурляев рассказал, что коллеги чудом уговорили вдову продолжить профессиональную деятельность. Они напомнили актрисе, как люди в ней нуждаются. Зинаида Кириенко день за днем перебарывала себя, заставляя жить дальше с болью на сердце.
"Она хотела отойти от мира, от всего. Закрыться, не участвовать в суете", — рассказал товарищ покойной актрисы.
Напомним, Зинаида Кириенко скончалась на 89 году жизни. По сути ее убил ковид. Незадолго до кончины артистку сразил опасный вирус, а ослабленный онкологией организм звезды не смог ему противостоять. Сердце не выдержало.