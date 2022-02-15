Господи, помилуй: как выглядела в гробу убитая раком и проклятым ковидом Кириенко

Хоронили актрису в роскошном двустворчатом ореховом гробу. Правда, лежала она под герметичным стеклом. Дело все в том, что в начале февраля привитая от ковида Кириенко попала в больницу с коронавирусной инфекцией. При этом ряд источников утверждал, что артистка потеряла сознание и в таком состоянии была госпитализирована из квартиры в 1-м Гончарном переулке в больницу им. Филатова.
Последствия коронавируса спровоцировали геморрагический инсульт (кровоизлияние в вещество головного мозга, обусловленное разрывом патологически измененных стенок церебральных сосудов), актриса была частично парализована, причем ее состояние осложняло прогрессирующее онкологическое заболевание.
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Зинаида Кириенко в гробу была похудевшей, но все такой же красивой, какой мы привыкли ее видеть. На лоб ей родные положили особый венчик — бумажную ленту, которая кладется при погребении после омовения тела. На венчике помещаются изображения Иисуса Христа, Богородицы и Иоанна Предтечи (т. е. деисус) и текст Тресвятой песни "Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас". Возложение венчика на лоб умершего символизирует венец славы, который, по учению церкви, получает в Царствии Небесном христианин за свою праведную жизнь.