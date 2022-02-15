Господи, помилуй: как выглядела в гробу убитая раком и проклятым ковидом Кириенко

В Москве простились с Зинаидой Кириенко. Народная артистка Советского Союза, любимая ученица Сергея Герасимова, обожаемая всеми Наталья из "Тихого Дона" считала сцену Дома кино своей родной. Сколько тут было премьер, концертов, творческих встреч... Гроб с телом прославленной актрисы стоял тоже здесь.

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