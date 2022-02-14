Взобравшаяся на танк обнаглевшая Бородина взбесила народ: Со своими деньгами вообще умом поехала!

Ксения Бородина нередко вызывает гнев у поклонников своими выходками.

Популярная телеведущая не упускает повода похвастаться подписчикам тем, как она проводит свое свободное время. Недавно звезда развлекалась на отдыхе за границей, а, вернувшись в холодную Россию, нашла интересный способ занять себя на выходных.

Теледива решила устроить себе экстремальный уик-энд: надела экипировку и отправилась кататься на танке. Она призналась, что собственноручно управляла военной техникой и получила от этого незабываемые эмоции. Кроме того, она смогла посидеть в окопе, а в этот момент над ее головой проезжал танк. Опубликовав фото на своей странице в "Инстаграме", она поспешила узнать у поклонников, как они оценивают ее поездку. Комментарии строгих подписчиков не заставили себя ждать: многих очень сильно разозлил поступок теледивы.

Фанаты посчитали фотографию неуместной, потому что в некоторых уголкам мира и без того сейчас беспокойно, а популяризировать такие развлечения на фоне тревожной обстановки – неправильно. Многие отметили, что Бородина с открывающимися ей возможностями из-за наличия средств совсем обнаглела.

"Вы со своими деньгами и возможностями вообще умом поехала! Просто смотришь и поражаешься... Жесть, куда катится мир, почему люди такие жестокие... Вперёд на передовую и посмотрим сторис с улыбкой!", – высказала свое мнение взбешенная подписчица.