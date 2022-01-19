Решил идти до конца: похоронивший дочь Конкин хочет содрать многомиллионную компенсацию

Трагедия в семье Владимира Конкина произошла еще осенью 2020 года. Заслуженный артист похоронил взрослую дочь Софию, которая утонула в плавательном бассейне одного из фитнес-центров. 70-летний актер никак не может смириться с преждевременным уходом своей наследницы и в судебных спорах с руководством злосчастного заведения готов идти до конца, намереваясь содрать многомиллионную компенсацию .
Сегодня стало известно о том, что Владимир Конкин подал иск на хозяйку спортивно-оздоровительного клуба Анну Адрианову с требованием возместить ему 11 миллионов рублей. Представляющая в суде интересы потерпевшего правозащитница Юлия Нитченко объяснила, что ее клиент намерен пустить эту компенсацию на нужды своей внучки, которая осталась сиротой и оказалась в сложном положении.
Как сообщил Пятый канал, родной отец девочки сейчас скрывается из-за обвинений в мошенничестве, поэтому малолетняя дочь погибшей Софии Конкиной пока живет у родственников, которые получили временное разрешение на опеку.
Иск Владимира Конкина рассматривает Пресненский суд столицы. Руководство фитнес-клуба своей вины за произошедшее не признает. Более того, по словам адвоката, в суде Анна Адрианова даже демонстрировала неуважение к несчастному отцу, потерявшему дочь.
Ранее стало известно о жутком состоянии раздавленного смертью дочери Владимира Конкина.