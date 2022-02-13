"Нервы сдают": Сраженный тяжелой болезнью Билан страдает от осложнений

Дима Билан перенес новый штамм коронавируса.

Тяжелая болезнь не обошла стороной артиста. За его состоянием пристально следили поклонники и представители прессы. В Сети то и дело появлялась информация о состоянии Димы, причем зачастую с большим преувеличением. Говорили, что Билан лежи под ИВЛ, чуть ли не в искусственной коме. Оказалось, все эти слухи не имели ничего общего с реальностью.

Сейчас певец решил выйти на связь и рассказать, что на самом деле произошло. Он опубликовал в своем блоге пост, рассказав, что болезнь прошла не так тяжело, но теперь начались осложнения. "Голос в порядке, даже лучше ! Слабость, но контролируемая! После обеда нервы немного сдают, но как сказала Гузеева – "я не виноват!" – отмазка реально хорошая, некоторые врачи тоже говорят о таком побочном послесловии омикрона! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)",-написал артист.

Поклонники поддержали страдающего от осложнений коронавируса Билана и поделились своим опытом. "Прошло 2 мес после ковида, память начала возвращаться. Но поначалу жесть. Стоишь, слова подбираешь и вспоминаешь вещи которые постоянно помнил", "Выглядите лучше, радость и бодрость в глазах! Дима, держитесь! Желаем Вам прекрасного самочувствия и бодрости! Любим и ждем встречи!", "Верю, все быстро закончится все побочки и будет человек как новенький, только с антителами", "Вы же на связи с врачами?! Все будет хорошо Мы верим!", "До чего же вы невероятно гипер ответственный к своей миссии, к своей публике. Несмотря ни на что – два таких огромных концерта", "У нас после остался длительный кашель. Всем здоровья", – написали комментаторы.