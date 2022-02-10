"Сходит с ума": Объявлено о роли ИВЛ в спасении Билана после резкого ухудшения

В Сеть просочились слухи о том, что Дима Билан оказался так тяжело болен, что его ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Поклонники пришли в ужас от этой информации и затомошили бедного артиста вопросами. Наконец, он вышел на связь и рассказал о своем состоянии.
Несколько дней назад здоровье певца резко ухудшилось — он подхватил "омикирон". Из-за коронавируса ему пришлось обратиться к специалистам. Благодаря усилиям медиков, певец восстановился после кризиса и теперь готовится к концертам.
Когда Дима Билан узнал, что пишут про него в соцсетях, то был в шоке. Чтобы развеять ложные домыслы, он обратился к россинам в инстаграм-аккаунте. "Мир сходит с ума, к сожалению", — отметил певец.
Мужчина заявил, что ИВЛ в его спасении вообще не играла роли — в отношении певца такой аппарат не применяли. Как заявил исполнитель хита "Невозможное возможно", актуальный штамм ковида быстро отступает за считанные дни.
Сейчас Дима Билан здоров и не заразен, но все еще посещает медучреждение с целью реабилитации. Он заверил поклонников, что с ним все в порядке. Артист даже немного спел перед камерой, чтобы поднять людям настроение.
"Друзья, здоровья Вам! Жду невероятно нашу встречу! Не болейте!" — выразился Дима Билан в личном блоге.