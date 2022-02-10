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Шоу-бизнес
Кома и ИВЛ? Директор заявил о состоянии Билана

Кома и ИВЛ? Директор заявил о состоянии Билана

В СМИ поползли слухи об ужасном недуге поп-кумира. Как сейчас обстоят дела у Димы Билана, рассказал его представитель.
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На просторах Сети бурно обсуждается тяжелое положение известного артиста. Народ твердит, якобы Дима Билан был введен в искусственную кому и был подключен к аппарату ИВЛ. Теперь же стало известно, что говорит о мужчине его директор.

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 Дима Билан

Дима Билан певец, актер

По словам Дмитрия Бушуева, сейчас у звезды все в порядке. Певец не был госпитализирован и сейчас не мучается от ковида. "Человек находится дома. Он не болеет", — успокоил россиян представитель вокалиста.

Как писали "Дни.ру", ранее артист собственной персоной обращался к фанатам на камеру и заявлял, что кома и ИВЛ совершенно его не коснулись. Дима Билан действительно перенес ковид, лечился у больничных врачей, но до вентиляции легких дело не дошло.

Певец признался, что чувствует себя хорошо, последний тест на коронавирус дал отрицательный результат. Мужчина готов радовать публику своими песнями и находится в бодром расположении духа.

Напомним, дома артисту скучать не приходится. С ним живет любимый кот Соломон, который приносит удачу, как считает сам Дима Билан. Недавно он приласкал питомца на камеру, вызвав бурную реакцию фанатов. Хозяин разговаривал с четвероногим другом, а тот мурлыкал ему в ответ.

Своего пушистого товарища Дима Билан подобрал на улице. Животное оказалось больным. Артист занялся лечением кота и очень сильно к нему привязался.


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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 10 февраля 2022, 15:58 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как хорошел Дима Билан

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