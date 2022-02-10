Кома и ИВЛ? Директор заявил о состоянии Билана

На просторах Сети бурно обсуждается тяжелое положение известного артиста. Народ твердит, якобы Дима Билан был введен в искусственную кому и был подключен к аппарату ИВЛ. Теперь же стало известно, что говорит о мужчине его директор.
По словам Дмитрия Бушуева, сейчас у звезды все в порядке. Певец не был госпитализирован и сейчас не мучается от ковида. "Человек находится дома. Он не болеет", — успокоил россиян представитель вокалиста.
Как писали "Дни.ру", ранее артист собственной персоной обращался к фанатам на камеру и заявлял, что кома и ИВЛ совершенно его не коснулись. Дима Билан действительно перенес ковид, лечился у больничных врачей, но до вентиляции легких дело не дошло.
Певец признался, что чувствует себя хорошо, последний тест на коронавирус дал отрицательный результат. Мужчина готов радовать публику своими песнями и находится в бодром расположении духа.
Напомним, дома артисту скучать не приходится. С ним живет любимый кот Соломон, который приносит удачу, как считает сам Дима Билан. Недавно он приласкал питомца на камеру, вызвав бурную реакцию фанатов. Хозяин разговаривал с четвероногим другом, а тот мурлыкал ему в ответ.
Своего пушистого товарища Дима Билан подобрал на улице. Животное оказалось больным. Артист занялся лечением кота и очень сильно к нему привязался.