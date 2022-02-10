Хватит молчать! Известная певица вскрыла правду об изменениях Малахова без парика

В последнее время популярный российский телеведущий Андрей Малахов сильно изменился. Он сменил прическу и немного поправился, из-за чего многие стали судачить о том, что в жизни звезды могло якобы произойти нечто страшное. Почему-то о хороших переменах людям и в голову не приходит. Никто не говорит о том, что Андрей Малахов мог просто начать больше зарабатывать и больше есть!
Певица Евгения Отрадная, которая недавно побывала на программе у Андрея Малахова, вызвала новую волну слухов. Она выложила в соцсетях фото ведущего, на котором он предстал якобы с двойным подбородком и со странной прической. Интернет-обыватели с новой силой заговорили, что у Малахова какое-то заболевание.
"Хватит молчать! Что с Малаховым?" – пишут комментаторы в пабликах.
Впрочем, многие коллеги упорно не видят у Малахова никаких изменений. Они уверены, что он ходит без парика. Якобы это его натуральные волосы, да и вообще просто смена имиджа.
Стоит отметить, что Андрей Малахов продолжает активно работать и даже взялся за еще один проект. Теперь к передачам "Прямой эфир" и "Привет, Андрей!" добавилось шоу "Сегодня пятница!" на канале "Россия 1". Именно на съемках этой программы и появилась исполнительница хита "Уходи и дверь закрой" Евгения Отрадная.