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Шоу-бизнес
"Как оглушили": Виторган раздавлен смертью

"Как оглушили": Виторган раздавлен смертью

Российский артист театра и кино Максим Виторган убит горем после ужасной новости.
прочитано 567 раз

11 февраля 2022 года не стало звезды сериала "Оттепель". В США скончалась 40-летняя актриса Евгения Брик. Ее свел в могилу продолжительный недуг, который она держала в строжайшем секрете от публики. Коллеги усопшей не находят себе места от жуткого осознания смерти. Максим Виторган открыто выразил свои эмоции по этому поводу.

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 Максим Эммануилович Виторган

Максим Эммануилович Виторган Актер

Мужчина раздавлен смертью молодой красавицы. Утрата талантливой кинодивы стала для него ударом. Артист посвятил покойнице трогательную публикацию в инстаграм-аккаунте. Он разместил фото Евгении Брик и добавил к нему пронзительные слова.

"Женя, прекрасная Женя… невозможно ничего сказать… как оглушили…" — расчувствовался Максим Виторган. Также актер поддержал родственников женщины — выразил им свои соболезнования.

Подписчики поддержали посыл артиста и оставили в коммментариях трогательные фразы. "Не может быть... этого не может, не должно быть...", "Это так страшно, когда уходят молодые", "Шок. Царствия небесного!" — отреагировали пользователи Сети.

Напомним, Максим Виторган периодически заявляет о смерти в личном блоге. Например, в декабре он оставил прощальный пост в адрес помощницы Константина Хабенского Алены Мешковой. Она скончалась от онкологического заболевания в 44 года.


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Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 11 февраля 2022, 12:32 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гостьарина
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какая красавица ушла..
ГостьЮВЕНТА
Пожаловаться Ответить
Фото виторгана поменяйте.
Нельзя же так глумиться.
Бог то видит.....
Гость957214
Пожаловаться Ответить
ГостьЮВЕНТА
Фото виторгана поменяйте.
Нельзя же так глумиться.
Бог то видит.....
Если обрюзгший Виторган вообще ни разу не красавец на любом фото,то зачем менять?
1

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