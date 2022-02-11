"Как оглушили": Виторган раздавлен смертью

11 февраля 2022 года не стало звезды сериала "Оттепель". В США скончалась 40-летняя актриса Евгения Брик. Ее свел в могилу продолжительный недуг, который она держала в строжайшем секрете от публики. Коллеги усопшей не находят себе места от жуткого осознания смерти. Максим Виторган открыто выразил свои эмоции по этому поводу.
Мужчина раздавлен смертью молодой красавицы. Утрата талантливой кинодивы стала для него ударом. Артист посвятил покойнице трогательную публикацию в инстаграм-аккаунте. Он разместил фото Евгении Брик и добавил к нему пронзительные слова.
"Женя, прекрасная Женя… невозможно ничего сказать… как оглушили…" — расчувствовался Максим Виторган. Также актер поддержал родственников женщины — выразил им свои соболезнования.
Подписчики поддержали посыл артиста и оставили в коммментариях трогательные фразы. "Не может быть... этого не может, не должно быть...", "Это так страшно, когда уходят молодые", "Шок. Царствия небесного!" — отреагировали пользователи Сети.
Напомним, Максим Виторган периодически заявляет о смерти в личном блоге. Например, в декабре он оставил прощальный пост в адрес помощницы Константина Хабенского Алены Мешковой. Она скончалась от онкологического заболевания в 44 года.