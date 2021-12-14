"Всегда была рядом": Хабенский прервал молчание после смерти партнерши

На прошлой неделе не стало руководителя фонда Константина Хабенского — отважной женщины, которая не дожила и до 45-ти лет. Партнерша артиста в благом деле Алена Мешкова собирала деньги для помощи онкобольным детям, когда сама страдала от рака.
Боль утраты оказалась настолько сильна, что не каждый сотрудник благотворительной организации смог подобрать правильные слова об усопшей. Константин Хабенский взял себя в руки и прервал молчание после смерти близкой коллеги.
По словам актера, Алена Мешкова была любознательной и деликатной, но в решении серьезных вопросов гнула свою линию и отстаивала границы. Особенно она запомнилась мужчине по моментам, которые происходили вне работы — дружественным встречам, посиделкам. Сейчас Константин Хабенский уверен — фонд развивался и достигал успехов во многом благодаря ей.
"Руководство фонда за Аленой подхватит Катя Бартош, которая много лет работает в фонде исполнительным директором. Она всегда была рядом с Аленкой...", — сообщил о перспективах артист.
Константин Хабенский понимает, что его команда переживает сложный период из-за кончины предводителя, но не опускает руки. Мужчина верит, что общими усилиями его коллектив продолжит спасать людей и не остановится ни перед чем.