"Даже слюни текут": Милохин на детекторе лжи раскрыл чувства к Медведевой

Телеканала "Пятница!" презентовал новое шоу, героем первого выпуска стал блогер и певец Даня Милохин. Его подключили к детектору лжи и на глазах у психолога заставили ответить на каверзные неудобные вопросы. Один из них коснулся его партнерши по шоу "Ледниковый период".
У юноши спросили, стал бы он помогать Евгении Медведевой, если бы она получила инвалидность после падения на льду по его вине. Выяснилось, что особой привязанности парень к фигуристке не испытывает. Тиктокер заявил, что поддежал бы девушку деньгами, но каждый день около нее сидеть бы не стал.
Психолог Марк Бартон сообщил своему подопытному, что тот не хочет допускать вероятность тяжелых ситуаций в судьбе и зря смотрит на жизнь через розовые очки. Даня Милохин нашел оправдание и этому.
"Мне пока 19 лет, чуваки. Вспомните себя в 19 лет! У меня даже слюни текут, когда я говорю. У меня два молочных зуба", — выразился блогер с хохотом.
Раньше ходило немало слухов о том, что Даня Милохин и Евгения Медведева стали любовниками. В финале шоу "Ледниковый период" они прилюдно и продолжительно целовались, чтобы набрать рейтинги.
"Не было никакого романа. У нас просто дружеские, теплые, хорошие отношения", — объявил тиктокер. Судя по реакции детектора, Даня Милохин не солгал.