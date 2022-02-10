"Пытается вернуть жену": Уличенный в интрижке Лепс вытурил Барановскую ради бывшей

В конце декабря 2021 года Григорий Лепс официально развелся с женой Анной Шаплыковой после 20 лет брака. Очевидно, артист был совсем не рад такому повороту судьбы. В СМИ обсуждалось его угнетенное настроение и вспыхнувшие проблемы со здоровьем.
Поговаривали, что избранница артиста ушла к мужчине помоложе — кавалеру Дмитрию Савчуку. На фоне этого Ксения Собчак уличила Григория Лепса в интрижке. На шоу "Вечерний Ургант" она заявила, что певец находится в отношениях с ведущей Юлией Барановской.
Журналисты связались с близким товарищем Анны Шаплыковой и получили от него ценную информацию. "Музыкант пытается вернуть жену", — сделала вывод Комсомольская правда. Источник сообщил, что Григорий Лепс встретил Новый год в компании экс-супруги и детей. Причем он ненадолго отлучался на концерт, а потом снова вернулся к семье.
Друг Шаплыковой полагает, что женщина пока не горит желанием начинать с певцом все сначала. Тем не менее он допускает, что Анна скоро воссоединится с мужем, так как дала Дмитрию Савчуку от ворот поворот — намеренно дистанцировалась.
Выходит, Григорий Лепс вытурил из своей головы Юлию Барановскую и прочих симпатичных особ ради бывшей супруги. Мужчина не стал медлить и взял ее в оборот почти сразу после развода.