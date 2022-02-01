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Шоу-бизнес
Покрытый каплями Лазарев заговорил о любви после воссоединения с Малиновским

Покрытый каплями Лазарев заговорил о любви после воссоединения с Малиновским

Сергей Лазарев отдыхает в Коста-Рике. От небывалой красоты артиста прорвало на откровения.
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Лазарев опубликовал в своем "Инстаграм" свежее видео, на кадрах которого показал экскурсию в район Монтеверде. Также 38-летний певец предстал перед фанатами на балконе роскошного номера. Он стоял под мелким моросящим дождем, на фоне играла его песня "Так красиво". Перед ним простиралась невероятной красоты долина, залитая мягким солнечным светом.

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 Сергей Вячеславович Лазарев

Сергей Вячеславович Лазарев Певец

После этого Сергей Лазарев показал фанатам экскурсию в национальный заповедник, где посмотрел на птичек колибри и насладился буйной зеленью тропического леса.

Напомним, в прошлом году Сергей Лазарев объездил немало стран в компании друга и партнера по криптобизнесу Алекса Малиновского. Однако осенью 2021 года бизнес Малиновского дал трещину. Банк России заподозрил в его проекте признаки финансовой пирамиды. После этого Малиновский уехал из страны, а Лазарев перестал говорить о друге.

Поклонники были уверены, что Лазарев и Малиновский больше никогда не пересекутся, но недавно их заметили вместе на пляже в Доминикане. Тогда то и стало ясно, что друзья по-прежнему общаются. Впрочем, Сергей Лазарев и Алекс Малиновский не комментируют ни рабочие проекты, ни свою дружбу.

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Фото: Lev Ilyin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 1 февраля 2022, 17:59 Источник: "Инстаграм" • Требует проверки
ФОТОРЕПОРТАЖ

Лазарев вышел в свет с двумя ангелочками

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