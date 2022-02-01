Неврозы и наркотики: заговорили о трагедии в семье Валерии

Психолог Павел Пономарев не смог одобрить поведение Валерии и ее членов семьи.

Год назад в семье Валерии и Иосифа Пригожина произошло большое счастье. У звездной пары родилась внучка. Девочке дали необычное имя – Селин. А появилась она на свет первого января, чем ее родственники остались очень довольны.

Некоторые стали осуждать родителей и бабушку малышки, что они слишком много уделяют ей внимания в своих социальных сетях. Поклонники считают, что не стоит так много показывать девочку, пока она такая маленькая. Ведь она еще не может сказать, хочет ли она сниматься и фотографироваться в таких количествах или нет.

"Навязчивое желание звездных родителей показывать своих детей или внуков формирует определенную психологическую ауру у этих детей и внуков. Девочка начинает понимать со временем, что окружающая их обстановка, общество, ждут от них каких-то новых действий, необычных поступков, необычного проявления. Известные родители воруют здоровое детство у своих детей, потому что они включают их в свой собственный миф. Мы имеем дело не с обычным человеком, а с определенным мифом, образом, который проявляется в общественном сознании", – дал комментарий корреспонденту "Дни.ру" Павел Пономарев.

Психолог напугал своим высказыванием о том, к каким последствиям может привести такое необдуманное поведение взрослых по отношению к младшим. К счастью, семья певицы и продюсера выглядит счастливой, и проблемы, о которых заговорил эксперт, не относятся к ним.

"Дети не понимают, как им вести себя и это формирует у них высокий уровень тревоги. А тревога формирует невротическую личность. У исключительных людей должны быть исключительные дети – не только не подтверждается, наоборот, оно доказывается, что у исключительных людей формируются дети, которые имеют очень трагическую судьбу. Здесь и наркомания, неспособность формировать добрые отношения со сверстниками", – подытожил Пономарев.