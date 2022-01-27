Истощенная Валерия вынуждена пахать на отдыхе: Может хватит пресмыкаться?

Во время эпидемии коронавируса многие звезды поменяли свой взгляд на доход, так как концерты стали проходить в условиях жестких ограничений. Многие звезды запустили свои курсы, тренинги, марафоны, кто-то даже поздравлял людей по телефону за деньги. Изгалялись кто как может. Но не менять же профессию, а жить как-то надо.
Продюсер Иосиф Пригожин и его супруга певица Валерия в этом плане поступили мудро. Поклонники заметили, что семья часто летает в ОАЭ якобы на отдых. Оказалось, это не совсем так.
На днях Валерия провела в своем "Инстаграм" блиц "Вопрос-ответ" с подписчиками. Ее спросили, почему она постоянно в Дубаи, хотя многие российские звезды выбирают другие курорты. Валерия ответила, что там она подрабатывает. Выходит, что на отдыхе артистка вынуждена пахать.
"Не так много жарких стран, где русские артисты дают концерты", – призналась Валерия. На фото она предстала довольно худой и даже истощенной.
Ранее Валерия показала, как празднует Китайский Новый год. Также она рассказала о планах на День влюбленных. За это ее раскритиковали.
"А какая страна в мире празднует российский новый год и день влюбленных, 8 июля День России? Может хватит пресмыкаться? Вносить нам чужое, дома молча отмечайте", – написал фолловер.