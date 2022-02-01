"Сильно его любила": Сердце наивной Бузовой выкинули на помойку

Бойфренд телеведущей не оправдал надежд. Ольга Бузова осталась одна в немолодом возрасте.

Поп-дива Ольга Бузова проводила первые дни 2021 года на Мальдивах с любимым человеком — рэпером Давидом Манукяном. Парочка казалась счастливой, дело шло к созданию семьи. Для влюбленных устроили романтическую свадебную церемонию, но это не спасло их отношения.

Уже через пару дней знаменитость со слезами на глазах сообщила фанатам о расставании. Она заблокировала профиль экс-бойфренда в соцсети, и попросила народ сделать то же самое. Звезда обвинила Даву в изменах и рукоприкладстве.

После таких громких заявлений Давид Манукян не стал возвращать любимую. А его мать добавила масла в огонь — назвала певицу "конченой **** и гулящей алкоголичкой". Сердце наивной Ольги Бузовой выкинули на помойку.

Через год Мария Погребняк выдала всю правду о романе ведущей и рэпера. Подруга Ольги Бузовой уверена, что отношения строились на искренних чувствах. "Я знаю, как она сильно его любила", — цитирует слова девушки Пятый канал.

Также Погребняк высказалась о поведении Манукяна. По ее словам, с поп-дивой рэпер вел себя не по-мужски, но после разрыва поступил достойно — не стал разводить грязь и распускать сплетни. Тем не менее Дава все-таки упрекнул Ольгу Бузову в ревности и намекнул на ее страсть к спиртному.