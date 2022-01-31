"Днище голожопое": Спрятавшая соски Бузова подразнила мужиков

Поющая телеведущая продолжает создавать шоу "Звезды в Африке" и радовать фанатов новыми кадрами в блоге. Кроме местных диких животных, Ольга Бузова показывает свою физиономию и пятую точку. Последняя, судя по всему, многим уже поднадоела.
В перерыве между телесъемками Ольга Бузова устроила откровенную фотосессию с букетом цветов. Обнаженная поп-дива завязала на голове полотенце и прикрыла соски пышной растительностью. Однако показать тело все-таки решилась. Ей пришлось повертеть пышными бедрами, чтобы упругая ягодица вошла в кадр.
Так артистка подразнила мужчин. Выполнила звезда и другую задачу — напомнила людям о наличии высшего образования и эрудиции. Для этого она привела слова писателя Франца Кафки о том, что мгновение определяет жизнь. Эти философские мысли наверняка читаются по лицу голой Ольги Бузовой.
"Голая ж, ну это обязательно", "И попа уже обвисла, и руки", "Днище, Бузова, голожопое", "Это ж как так встать надо, что бедро отъехало в свободное плавание", "Включи интеллигентность, хватит жопой сверкать", — написали знаменитости пользователи Сети.
Напомним, Ольга Бузова рассказала о том, как встает по утрам в Африке. 36-летняя знаменитость так и не нашла вторую половинку, поэтому пробуждается в одиночестве.