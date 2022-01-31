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Шоу-бизнес
"Днище голожопое": Спрятавшая соски Бузова подразнила мужиков

"Днище голожопое": Спрятавшая соски Бузова подразнила мужиков

Когда лень изобретать велосипед, Ольга Бузова цитирует Франца Кафку и показывает голый зад.
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Поющая телеведущая продолжает создавать шоу "Звезды в Африке" и радовать фанатов новыми кадрами в блоге. Кроме местных диких животных, Ольга Бузова показывает свою физиономию и пятую точку. Последняя, судя по всему, многим уже поднадоела.

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Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

В перерыве между телесъемками Ольга Бузова устроила откровенную фотосессию с букетом цветов. Обнаженная поп-дива завязала на голове полотенце и прикрыла соски пышной растительностью. Однако показать тело все-таки решилась. Ей пришлось повертеть пышными бедрами, чтобы упругая ягодица вошла в кадр.

Так артистка подразнила мужчин. Выполнила звезда и другую задачу — напомнила людям о наличии высшего образования и эрудиции. Для этого она привела слова писателя Франца Кафки о том, что мгновение определяет жизнь. Эти философские мысли наверняка читаются по лицу голой Ольги Бузовой.

"Голая ж, ну это обязательно", "И попа уже обвисла, и руки", "Днище, Бузова, голожопое", "Это ж как так встать надо, что бедро отъехало в свободное плавание", "Включи интеллигентность, хватит жопой сверкать", — написали знаменитости пользователи Сети.

Напомним, Ольга Бузова рассказала о том, как встает по утрам в Африке. 36-летняя знаменитость так и не нашла вторую половинку, поэтому пробуждается в одиночестве.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 31 января 2022, 19:45 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Концерт Бузовой в гей-клубе закончился под утро массовой оргией

комментарии

Ответить:

.Гость
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Проститутка никак не может избавиться от воспоминаний, что было в притона,где она заинтересовывала клиентов пошлятиной, бузовой понять надо,что она находиться в другом измерение, у неё сейчас другая жизнь ,ни этим надо привлекать ,а в свои 36 лет надо подумать о душе ,а она все задницу в камеру сует
.Гость
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Понятно ,что эта пустое существо бузова не может ничем заинтересовать ,но и писать про то ,что она одела в конце концов уже надоедает скорее все эти тупые новости могут перенести и смотреть фото в новых нарядах ,голые задницы ,какие то совсем не нужные детали её тела ,Зачем всё это для кого ?,скорее для сопливых ,оставшихся фанатов ,подписчиков а разумных людей интересовать эта информация не будет Единственный вопрос ,когда наконец покажут цифры ПРАВДИВЫЕ про подписчиков ,не может быть 23 миллиона идиотов, тех кто нашел какой то интерес к этому тупому существу,а сейчас уже к алкоголички
Гость953372
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Ничего умного в сторону бузовой ,ведь уже так всем надоела информация во что одета ,поправилась или наоборот ,что съела ,с кем флиртует, каждый день одни и те же фото её пятой точки ,нового уже ничего никто не увидит ,просто разница накладные ягодицы или нет ,каждый день фото ,0какой то ненужной обнаженки И ЭТИМ можно заинтересовать ? что то очень однообразно получается , когда наконец хоть о каких то достижениях , каких то серьезных делах , возможно узнать и когда?
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