Разводит, потом кидает: грудастая любовница сосет из женатого Джигурды самое дорогое

Никита Джигурда, кажется, попал в сети охмурившей его молодой фаворитки.

Недавно 61-летний Никита Джигурда вновь привлек к себе внимание. Точнее, к своей личной жизни. Артист не скрывает, что воспылал чувствами к блогерше и певице Ирэн Волынской. Эпатажного мужчину и грудастую блондинку уже не раз видели вместе. "Тащусь от богини Ирэны", – признался недавно актер публике и прямо во время съемки видео для соцсетей поцеловал любовницу в губы.

Бывшая подруга Волынской Виктория Юрина рассказала для "Дни.ру", что Джигурда делает блондинке щедрые подарки, спускает баснословные суммы. И, казалось бы, дело личное. Осуждать артиста за щедрость странно. Но Виктория поведала более пикантные подробности жизни Ирэн. "Она встречалась с богатыми бизнесменами и разводила на деньги, потом их кидала", – выдала Юрина.





Можно сделать вывод, что в отношениях с Джигурдой Волынской движет лишь холодный расчет, и она лишь сосет из артиста деньги и силы – то есть самое дорогое, что есть у человека. К слову, в Сети уже успели обвинить новую любовницу Никиты в неискренности. На видео, на котором Ирэн целуется со знаменитым артистом, кажется, что она едва сдерживает отвращение.

При всем при том Никита Джигурда остается женатым мужчиной. Как известно, в прошлом году он вновь скрепил себя узами брака со спортсменкой Мариной Анисиной. Также публика знает, что супруги воспитывают двоих совместных детей. Пока остается только догадываться, как реагирует Анисина на шашни, которые публично крутит ее муж с блондинкой. А ведь однажды Марина уже подавала на развод, который состоялся в 2016-м.