"Сорвался": Одряхлевший старик Антонов душит своего волосатого зверька на камеру

Любимец миллионов через три года отпразднует 80-летний юбилей. Стоит признать, что с каждым годом он становится одряхлевшим стариком. Вспомнить хотя бы его долгую борьбу за состояние своей ноги. Из-за неудачного движения у Юрия Антонова порвался мениск, что приносило адскую боль!
Чтобы наконец избавиться от проблемы, пережив лечение в России, в ноябре этого года он уехал восстанавливать свое здоровье в Европу. Кажется, заграничные процедуры пошли артисту на пользу: в начале декабря он показался в столице, где посетил мероприятие.
С журналистами Юрий Антонов общаться отказался, так что узнавать о жизни и самочувствии певца приходится через его социальные сети. Недавно, к примеру, артист опубликовал новую фотографию, сделанную еще летом, когда хорошо проводил время на природе: может быть, он заскучал по теплым денькам.
Снимок показался поклонникам очень трогательным, ведь на нем музыкант со счастливым лицом перед камерой душит в объятиях волосатого зверька – бельчонка. "Эх! Летняя пора!", – подписал фотографию композитор. Фанаты в комментариях стали умиляться увиденным, отметив, что у звезды большое и доброе сердце!
А кто-то, взглянув на новую публикацию кумира, стал тосковать по лету и сетовать на холодную пору.
"Вчера сорвался первый снежок. Как по мне, зимы достаточно. Весне дорогу." – поделился своими мыслями с Юрием Антоновым один из фанатов.