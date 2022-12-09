61-летний киевский уроженец Никита Джигурда принял российское гражданство

В последнее время известные люди все чаще получают российский паспорт. Так в американский актер Стивен Сигал стал его обладателем в ноябре 2016 года. Через год президент России предоставил российское гражданство австралийскому велогонщику Шейну Перкинсу. В 2021-м россиянкой стали сербский актер Милош Бикович, уругвайская актриса Наталья Орейро и испанский театральный режиссер Анхель Гутьеррес. В 2022-м россиянином решил быть украинский актер Никита Джигурда. прочитано 358 раз Стоит заметить, что очень много деятелей культуры и спорта из Незалежной поняли, что хотят быть россиянами и окончательно порвать с бендеровцами. Волейболист "Зенита" Дмитрий Пашицкий, боксер Станислав Каштанов, политический консультант Анатолий Вассерман уже получили российские паспорта. А Никита Джигурда только готовится. ПО ТЕМЕ "Угрожали убить его детей!: смертельное ДТП с Ефремова названо постановочным Никита Борисович Джигурда актер, режиссер Он родился в Киеве, после школы поступил в Киевский институт физической культуры. Был членом сборной УССР по гребле на каноэ, кандидат в мастера спорта. Но считает себя русским. Именно поэтому он подал заявление на получение российского гражданства. "Я несказанно рад этому, – заявил актер "Дни.ру". – Как только приношу Присягу России, мне выдают паспорт Гражданина Российской Федерации!" В распоряжении редакции есть извещение ГУ МВД России по Московской области о том, что "Джигурда Никита Борисович, 27.03.1961 года рождения, уроженец г. Киева, Украинский СССР принял гражданство Российской Федерации на основании пункта "л" части 2 статьи 12 Федерального закона от 31 мая 2002 года №62-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации". Этот пункт "л" предусматривает упрощенный порядок получения гражданства без соблюдения дополнительных условий для граждан Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Молдова или Украины. Он был введен Федеральным законом в 2020-м году. КАК СЭКОНОМИТЬ НА КОММУНАЛКЕ

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com Автор: Иван Губкин 9 декабря 2022, 11:00 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник