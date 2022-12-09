Соблазнительные дырочки: Старый извращенец Петросян прилюдно раздел молодую жену

Брак пожилого юмориста и его молодой помощницы в свое время наделал очень много шума! И неудивительно, ведь у супругов огромная разница в возрасте. Впрочем, рядом с Татьяной Брухуновой Евгений Петросян, кажется, только молодеет – это неоднократно замечали и поклонники.
Сейчас звездная парочка отдыхает на Мальдивах, откуда делится с поклонниками фотографиями и видео. Юморист щеголяет в просторных нарядах в морском стиле, а его молодая жена выгуливает модные платья и аксессуары. Один из последних образов привлек особое внимание публики.
Татьяна Брухунова разместила в микроблоге два снимка, сделанных в одном и том же платье с соблазнительными дырочками – вырезами, которые пикантно оголяют ее талию. Но на второй фотографии можно разглядеть еще кое-что – кусочек упругой груди жены Евгения Петросяна.
"Первую выбрала я. Вторую муж", – пояснила молодая мама то, откуда взялся столь смелый кадр с ее неприкрытой грудью.
Вот такой вот, оказывается, юморист – старый извращенец, который готов прилюдно раздевать свою благоверную и давать зевакам глазеть на ее прелести. Поклонники тоже отметили, что комик – тот еще озорник, да еще и обладатель прекрасного вкуса.
"Муж знает толк в сексуальных фоточках. Как фигурка Разглядел клубничку на фото", – пишут фанаты Татьяны Брухуновой и Евгения Петросяна в комментариях.