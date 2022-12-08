"Теперь сообщили – погиб": уехавший в Донецк Борис Корчевников больше не вернется

Борис Корчевников очень отзывчивый и искренний человек, который всегда готов прийти на выручку.

Главный редактор телеканала "Спас" и ведущий программы "Судьба человека" на "России 1" Борис Корчевников принимал активное участие в съемках телерепортажей о происходящем в зоне СВО. Спецоперация с самого начала волновала журналиста и его аудиторию. Многие боялись за него, ведь Корчевников лично ездил в зону СВО, где его могли убить.

Сегодня россиян содрогнула страшная новость. О потере сообщил сам Борис Корчевников на странице в телеграм.

"Женя (Брест) погиб. Такая смс пришла, когда включил телефон после съемки. И все рухнуло внутри. Вечером написала Марина, жена Жени, что это не точно, что пока числится пропавшим без вести, что такое уже было, и что она уверена, что Женя жив, просто остался без связи. На следующее утро в храме я написал Женино имя в записке на сорокоуст о здравии. Подумал, если я ошибся, то Господь разберется. И я не писал долго о гибели Жени. Продолжал верить, что жив. Теперь сообщили: погиб", – написал Борис Корчевников.

Ведущий добавил, что узнал Евгения по фильму Андрея Медведева "Донбасс", после чего навсегда запомнил. В фильме он говорил, что будучи успешным бизнесменом отправился на фронт защищать свой дом и свою честь, так как не мог больше терпеть издевательства врагов. Через неделю после просмотра фильма Борис Корчевников лично познакомился с Женей и стал дружить. Он присылал журналисту снимки своих троих детей и супруги Марины.

Потом друзья встречались в Москве и ездили в Дивеево, где Женя впервые в жизни причастился. Корчевников отметил, что ужасно расстроен трагедией, но уверен, что наши победят. В это верил и Женя, которого не стало.

После таких пережитых трагедий Борис Корчевников уже больше никогда не сможет вернуться к своей публике прежним, ведь потрясения, связанные с напряженными межгосударственными отношениями, сделали его другим человеком. Он узнал, что такое смерть, потери и невыносимая боль от утраты дорогих людей.