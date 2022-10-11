"Что с Боренькой сделалось?": адский недуг добил Корчевникова не по-детски

Генеральный директор телеканала "Спас" Борис Корчевников оказался в неловком положении. Во время беседы с журналистом Владимиром Соловьевым актер и телеведущий не по-детски расплакался. Отрывок с разговором разлетелся по Сети и вызвал бурный общественный резонанс.
Журналист Отар Кушанашвили в своем ютуб-шоу тоже прокомментировал поведение 40-летнего ведущего и актера. Отар хоть и считает Бориса Корчевникова другом, но такое поведение в прямом эфире для него недопустимо. "Что с Боренькой сделалось?" — задается вопросом Кушанашвили и тут же на него отвечает.
По мнению эксперта, Бориса Корчевникова добил адский недуг — истерия. Из-за него "Боря хворает" и, скорее всего, из-за него же не сдерживает эмоции. Такой поворот событий неудивителен, ведь многие жители страны сейчас испытывают похожие чувства. Ежедневный поток новостей действительно выбивает из привычного ритма жизни.
Напомним, что сам Борис Корчевников объяснил свое поведение сильными переживаниями о людях. По словам актера и ведущего, он не может жить как раньше, когда каждый день он узнает о людских жертвах. Кроме этого, Корчевников добавил, что в любой момент готов и сам отправиться в эпицентр событий.