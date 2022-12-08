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Шоу-бизнес
"Взгляд в самую душу": признанный мертвым внук Пугачевой снизошел с небес с крестами в святом сиянии

"Взгляд в самую душу": признанный мертвым внук Пугачевой снизошел с небес с крестами в святом сиянии

Никита Пресняков явился миру в образе цифрового ангела с сияющим над головой нимбом.
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Старший внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков сбежал из России сразу после объявления о частичной мобилизации. Для пересечения границы России звезда фильма "Ёлки" выбрал один из пограничных переходов в Ивангороде. Многие обвинили внука Пугачевой в том, что он сбежал из страны в непростое время. Однако на днях он явился народу в неестественном образе. На снимках, созданных нейросетью, Никита Пресняков напоминал героя из аниме-сериалов.

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Поклонники признали, что внук Аллы Пугачевой очень выразительно вышел на снимках, созданных нейросетью. Над его головой святился яркий нимб, так, словно он снизошел с небес с крестами в святом сиянии.

"Такой выразительный взгляд!"; "Отличные образы получились!"; "Обалденный образ получился! Взгляд твой, реальный, в самую душу и практически такой же цвет глаз... Супер!"; "Третья фотка чем-то один из альбомов Линдси Стирлинг", – написали фолловеры.

Напомним, недавно внука Аллы Пугачевой признали мертвым Куртом Кобейном. Услышав, как внук Аллы Пугачевой исполняет хит группы Nirvana "Smells Like Teen Spirit", фанаты отметили, что голос Никиты Преснякова почти полностью совпадает с голосом солиста американской группы.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Алла Пугачева. Фото: Pravda Komsomolskaya/ Russian Look/ Globallookpress.com
Автор: 8 декабря 2022, 18:40 Источник: Телеграм-канал Никиты Преснякова ✓ Надежный источник
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