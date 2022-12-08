Развод под Новый год: Чумаков бросил Ковальчук в положении

Из-за плотного рабочего графика супруги Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков в последнее время редко виделись.

Артисты Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков поженились в 2013 году после пяти лет отношений. Певец говорил в одном из интервью, что они с женой хотят второго ребенка, при этом сам артист рассчитывает на рождение мальчика. С тех пор фанаты пристально следят за семейными отношениями звезд и то и дело выискивают у Юлии Ковальчук округлившийся живот.

Несколько месяцев назад Юлия Ковальчук сделала заявление о новой беременности. Она отвечала на вопросы назойливых подписчиков о том, когда же она наконец родит, и певица сочла такие вопросы бестактными, ведь ее ставят в неудобное положение. Она попросила поклонников поделиться с фанатами точкой, где берут детей.

На днях муж Юлии Ковальчук Алексей Чумаков анонсировал "Жаркий Новый год" с участием артистов первой величины, который пройдет в новогоднюю ночь 31 декабря в обновленном концертном зале "Крокус Сити Холл". Выходит, что Алексей Чумаков бросит свою жену прямо под Новый год и отправится работать. Что ж, такова участь многих звездных семей. Карьерные амбиции и стремление зарабатывать постоянно разводят супругов по разные стороны баррикад. Вот и Ковальчук с Чумаковым предстоит такой развод.

