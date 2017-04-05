Горячие фото Алексея Чумакова

На днях в Сети появились пикантные фотографии популярных исполнителей Алексея Чумакова и Юлии Ковальчук. Причем снимок лежащего в шезлонге абсолютно голого певца произвел эффект разорвавшейся бомбы. Такого успеха не снискали даже кадры стройной подтянутой супруги артиста. В связи с этим Dni.ru решили составить подборку самых горячих (которые, разумеется, можно публиковать) фотографий Алексея, чтобы фанаты обоих полов смогли в полной мере насладиться южной красотой жгучего брюнета.