"Тонкий, маленький и мягкий": Чумаков об угасании сексуальной активности после 40 лет

Алексей Чумаков в 2015 году проявил себя как писатель – выпустил триллер. А теперь по его книге снимается фильм. Где сам певец выступает в роли сценариста и режиссера! Правда, работа занимает все свободное время, поэтому красавица-жена Юлия Ковальчук вынуждена коротать ночи в одиночестве. Певица пожаловалась на это обстоятельство на церемонии вручения наград "OK! Больше, чем звезды".

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