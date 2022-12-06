Тесты Звезды Голливуда Замок Галкина и Пугачевой Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Не стало дочери Любови Успенской: бывшую наркоманку закололи из-за денег
"Немного грустно": не дожившую до 70 лет Долину проводили на небеса
Бросивший жену ради утех с Волочковой Джигурда вывалил детали интима: Междуножно своим прибором
"Мы разошлись": Почему Арзамасова после развода носится за Авербухом как собачка
партнеры
Вторник
6 декабря
Лента новостей
18:38
"Секса хватает": отдавшаяся толпе 68-летняя Успенская поделилась секретом интимного удовлетворения
18:15
Родит в конце зимы: Директор прокомментировал новость о беременности 42-летней Бочкаревой
17:55
"Облеванный, обоссанный": опорожнившийся на пол Харламов оставил Асмус мерзкий "подарок" после развода
17:35
"Жалкие продажные твари!": сбежавшая жена иноагента Пугачева снова прыснула желчью в россиян
17:15
"Не советую!": принявший роды у жены Джигурда рассказал о появлении пятого ребенка
16:55
В Ростовской области мужчина напал с пулеметом на полицейских
16:35
"Ты должна быть благодарна нам": истеричную пенсионерку Вайкуле макнули мордой в грязь
16:15
Получили незаконно: Объявлено о лишении израильского гражданства вякающих Пугачевой и Галкина*
15:55
"Был звездой, а стал посмешищем": Кравец возмущена бесстыдными выходками 60-летнего Лепса
15:35
Куча вздыбленных пенисов у рта: развратник Панин снова отличился
15:15
Подсевшая на таблетки Лолита рассказала об отношениях с молоденьким: Разница 34 года
14:55
Жизнь в кладовке, пьянство и мысли об уходе в монастырь: нелегкая судьба актера Лыкова
14:35
За спиной у жены: Навостривший твердый агрегат Джигурда вставил в рот грудастой красотке
14:15
"Этого не достойна!": лишившийся огромного прибора сын певицы Валерии находится на грани развода
13:55
Бедный Боренька! Внебрачный сын собрался распотрошить сгнившее в земле тело Моисеева
13:35
В Нижневартовске подросток устроил в школе поножовщину
13:15
Стал многодетным отцом и переехал в глухое село: что случилось со звездой "Паутины" Харитоновым
12:55
Вместе с другим мужиком: Бросившая больного Кончаловского Высоцкая показала кольцо на пальце
12:35
Бросившая Газманова жена объявила о распаде семьи: Угнетающее чувство
12:15
Вернут ли в России льготную ипотеку: прогноз риелторов
11:55
Мордобои и скандалы: Первый канал объявил о возвращении в эфир "Пусть говорят"
11:35
Женщина и ее двухлетний ребенок пострадали во время пожара в Москве
11:15
"Корейцы нам не нужны": ошарашенную Цой вычеркнули из новогоднего "огонька"
11:01
Высокий риск смерти: Гоген Солнцев госпитализирован с тяжелой травмой головы
10:55
Больной старик Дибров рассказал о своих похождениях в сауне: Больше 5 минут не сможешь
10:35
Морщины и нет зубов: Фото постаревшей до отвращения Бабкиной без фильтров и макияжа слили в Сеть
10:15
В Новосибирске два парня скончались в ДТП с большегрузом
09:55
"Старая аферистка-фанерщица": Солнцев разоблачил жульничество ревматоидной Аллегровой
09:35
"Между ног черное": Потасканной дыре Волочковой после утех с толпой потребовалась помощь
09:15
Стоит ли продавать дачу зимой: плюсы и минусы
08:55
Звезда фильма "Двое: я и моя тень" Кирсти Элли скончалась от рака
06:34
Цены в новых ЖК столицы стартуют от 5,3 млн
04:09
Туго обтянувшая свои прелести Кейт Миддлтон отдалась миллионеру на глазах у принца Уильяма
02:24
Плюсы и минусы отмены льготной ипотеки
00:02
Митрофанов день: что нельзя делать в праздник 6 декабря
21:54
"Заливала свои страдания": хватающаяся за жизнь Волочкова призналась в алкоголизме
21:39
"До чего же противный": покрытый жуткими синяками дебошир Лепс явился на "Песню года"
21:19
Три смерти за год: изменившаяся до неузнаваемости звезда "Улиц разбитых фонарей" напророчила беду
20:32
"Вирус пошел гулять": Исколотая иголками Лолита вызвала скорую прямо к сцене
19:53
"От моего имени, от имени Аллы": скатившийся иноагент Галкин клянчит деньги у друзей
19:33
"Отправился на свидание": брошенный молодой супругой Петросян подыскал замену
19:10
"Хамка, кто она такая?": оборзевшую Вайкуле мокнули головой в нечистоты
18:50
"Насильно притянула": тоскующая без мужика Волочкова вцепилась в известного красавца
18:30
Состояние крайне тяжелое: 92-летний Краско с безжизненным взглядом угодил в камеру
18:10
"Люблю и любима": переметнувшаяся к любовнику Ланская объявила о разводе после шести лет брака
17:50
Обнаглевшего сына Королевой отправят в четырехлетнюю ссылку: Никакой благодарности
17:30
Возбуждено уголовное дело: размахавшегося кулаками пьяницу Лепса могут отправить за решетку
17:10
Переделанная с головы до ног вслед за сыном-фриком Яковлева шокировала народ: Это ненатурально!
16:50
"Я ее не трогал!": распустивший язык Пригожин отпихнул от себя оскандалившуюся Вайкуле
16:30
"Совесть нужно иметь!": Поплавская отправила ушлого Агутина на передовую
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Высосана до капли: обнажившаяся Волочкова раздвинула ноги перед выстроившейся в очередь толпой
"Вирус пошел гулять": Исколотая иголками Лолита вызвала скорую прямо к сцене
Добил дуру: Киркоров снова прилюдно обматерил критикантшу Шукшину
Бросившая Газманова жена объявила о распаде семьи: Угнетающее чувство
Обнаглевшего сына Королевой отправят в четырехлетнюю ссылку: Никакой благодарности
Стал многодетным отцом и переехал в глухое село: что случилось со звездой "Паутины" Харитоновым
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
"Секса хватает": отдавшаяся толпе 68-летняя Успенская поделилась секретом интимного удовлетворения

"Секса хватает": отдавшаяся толпе 68-летняя Успенская поделилась секретом интимного удовлетворения

Российская певица шансонье Любовь Успенская в свои 68 выглядит роскошно. Не удивительно, что она довольна своей жизнью.
прочитано 233 раза

Любовь Успенская (Сицкер – девичья фамилия – прим. ред.) никогда не страдала без мужского внимания. Звезда заметно постройнела и сделала несколько пластических операций и в свои 68 выглядит теперь намного моложе. Мало кто знает, но уроженка Киева не считает себя не только москвичкой, но и русской. Родилась она в Киеве, а работать впервые отправилась в США в ресторан "Садко" в далеком" 1978 году. Там ей не повезло – села пьяной за руль и угодила в ДТП, после чего ее отправили на исправительные работы.

ПО ТЕМЕ

"Столько времени скрывала": 68-летняя Успенская стала мамой чудесной малышки

 Любовь Залмановна Успенская (Сицкер)

Любовь Залмановна Успенская (Сицкер) певица

Несмотря на все неприятности за рубежом, в эмигрантских кругах в то время Любовь Успенская имела бешеный успех и стала звездой на Брайтон-Бич. Артистка четыре раза была замужем, и всегда купалась во внимании противоположного пола. Но недавно Успенская призналась, что не всегда отношения с мужчинами не всегда шли ей на пользу.

В свежем интервью Пятому каналу Любовь Успенская рассказала, что настолько пресытилась такой жизнью, что решила напрочь отказаться от секса. По ее словам, эта "вредная привычка" порой даже вредит здоровью.

"Когда сильно перебор, так это во вред", – считает Успенская.

Ранее певица признавалась, что ей "секса хватает" и на сцене. Ведь она регулярно "отдается шести тысячам людей в зале".

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Любовь успенчкая. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press
Автор: 6 декабря 2022, 18:38 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

"Мама, мама, тетя юбку забыла надеть!": 67-летнюю Успенскую на детском празднике приняли за эскортницу

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Бросившая Газманова жена объявила о распаде семьи: Угнетающее чувство

Полное недоверие
Шоу-бизнес

"Ты должна быть благодарна нам": истеричную пенсионерку Вайкуле макнули мордой в грязь

Жесткий ответ
Шоу-бизнес

Высокий риск смерти: Гоген Солнцев госпитализирован с тяжелой травмой головы

За жизнь шоумена борются врачи
Шоу-бизнес

"Старая аферистка-фанерщица": Солнцев разоблачил жульничество ревматоидной Аллегровой

Какие страсти кипят!

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 5 по 11 декабря 2022 года
Гороскоп на неделю с 28 ноября по 4 декабря 2022 года
Гороскоп на неделю с 21 по 27 ноября 2022 года
Астролог Володина предупредила знаки зодиака: Некоторым придется побороться за счастье

Здоровье

3 главных правила зимнего гардероба
В щеке 51-летней россиянки вырос здоровенный червь
Метапневмовирус: лютая зараза губит детей и стариков
6 простых способов поднять иммунитет

Спорт

Боец Селиванов объявил о завершении карьеры из-за проблем с сердцем
Скончался известный советский фигурист и олимпийский чемпион Александр Горшков
Кровавое пятно на льду: задетая коньком распоротая Тотьмянина повторила страшную судьбу Бережной
Беда откуда не ждали: олимпийскую чемпионку Валиеву вышвырнули как мусор

Регионы

Под Новосибирском при пожаре в частном доме погибли 2 человека
В Ленобласти пьяная женщина убила мужа
В Нижнем Новгороде спасатели эвакуировали учеников после задымления в школе
В Иркутской области подросток попал под поезд
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+