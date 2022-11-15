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Шоу-бизнес
"Столько времени скрывала": 68-летняя Успенская стала мамой чудесной малышки

"Столько времени скрывала": 68-летняя Успенская стала мамой чудесной малышки

Певица Любовь Успенская поделилась радостными переменами в жизни.
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Частная жизнь исполнительницы шансона Любови Успенской постоянно притягивает к себе внимание. И хотя новых романов за женщиной не замечено, дети певицы всегда дадут повод для обсуждения и слухов.

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 Любовь Залмановна Успенская (Сицкер)

Любовь Залмановна Успенская (Сицкер) певица

Так, неожиданно для всех из мамы проблемной дочери Любовь Успенская стала мамой чудесной малышки. Такие перемены произошли вместе с переменами дочери артистки Татьяны Плаксиной. По слухам, она перенесла ряд операций, восстановила красоту и теперь строит карьеру звездной певицы.

На днях Любовь Успенская поделилась фотографиями с дочерью, сделанными специально для популярного журнала. Кадры действительно получились удачными: никаких следов былых скандалов, только широкие улыбки и удачные позы.

"Столько времени скрывала такую красавицу талантливую! Мама и дочь!" — пишут неравнодушные поклонники.

Однако, первый выход Татьяны на сцену не встретил теплого отклика. Дочь Любовь Успенской исполнила песню "Дива" на вечере Людмилы Соколовой. Поклонники отметили, что девушке не хватает уверенности в себе и харизмы для сцены. С другой стороны, был отмечен удачный образ Татьяны: светло-голубой костюм, белые сапоги и легкий макияж — естественная красота выгодно выделялась на звездном мероприятии.

Любопытно, что Любовь Успенская — яркий пример увеличения продолжительности жизни на нашей планеты. 68-летняя артистка даже близко не заикается о закате и пенсии, а, наоборот, бурлит энергией. Мировая тенденция к увеличению продолжительности жизни приводит к резкому росту населения Земли: к 2050 году ожидается значение в 11-12 млрд человек, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

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Любовь Успенская. Фото: Комсомольская правда/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 15 ноября 2022, 15:47 Источник: Социальные сети ✓ Надежный источник
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