За спиной у жены: Навостривший твердый агрегат Джигурда вставил в рот грудастой красотке

Никита Джигурда провел время в компании молодой красотки.

Скандально известный музыкант женат на спортсменке Марине Анисиной. К слову, для пары это уже второй шанс на счастье, ведь в 2016 году неожиданно для всех развелись, а олимпийская чемпионка причиной назвала неадекватное поведение певца. Видимо, возлюбленные не смогли друг без друга и год назад сыграли еще одну свадьбу. Теперь вся надежда на то, что на этот раз Никита Джигурда не подведет.

Хотя, наблюдая за поведением артиста, верится в это с трудом. Не секрет, что он любит женское внимание и с удовольствием в нему купается. То устраивает развратные танцы с Анастасией Волочковой, а теперь вот был пойман на ласках с грудастой молодухой. Остается только догадываться, как реагирует Марина Анисина на то, что происходит за ее спиной.

В микроблоге певицы Ирэн Волынской появилось очень занимательное видео. В кадре она сидит рядом с Никитой Джигурдой, и у обоих в руках напитки.

"А я не скрываю, что тащусь от богини Ирэны", – заявил на весь мир музыкант и навострил свой твердый агрегат в виде рюмки, готовясь влить в себя налитое.

Но перед этим сделал своей спутнице предложение – выпить с ним на брудершафт. Блондинка не отказала и, под влиянием женатого артиста приставила к губам бокал. Вот так музыкант, благодаря дару убеждения, вставил в рот девушке. Ну, а дальше Никита Джигурда несколько раз поцеловал певицу, а также прикрыл губы руками от посторонних глаз.